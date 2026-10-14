“Me duele un poco el pecho”: la hija de Locomotora Castro contó cómo fueron sus últimos minutos

La muerte de Jorge “Locomotora” Castro, a los 59 años, conmocionó al boxeo argentino. Horas después del fallecimiento, su hija Quimey reconstruyó los últimos momentos del excampeón mundial y contó cómo comenzó la descompensación que terminó con su vida.

El episodio ocurrió este miércoles durante una salida familiar en un bingo de Morón, provincia de Buenos Aires. Según relató la joven, estaban compartiendo un momento con normalidad cuando su padre comenzó a sentirse mal.

“Me duele un poco el pecho”, le dijo el exboxeador después de regresar del baño, según recordó su hija.

En declaraciones a TN, reproducidas por Cadena 3, Quimey explicó que el cuadro se agravó rápidamente y que todo ocurrió en aproximadamente 15 minutos.

Intentaron reanimarlo, pero no pudieron salvarlo

Al advertir la gravedad de la situación, solicitaron ayuda al personal de seguridad del establecimiento. Castro fue trasladado a una habitación, donde comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Pese a los esfuerzos, no lograron reanimarlo y falleció antes de poder ser trasladado a un hospital.

Su hija señaló que la Policía Científica determinó que se trató de una muerte por causas naturales y atribuyó el fallecimiento a un infarto.

En medio del dolor, Quimey también expresó su deseo de que el exboxeador sea recordado por su personalidad y su forma de relacionarse con quienes lo conocieron, más allá de sus logros deportivos.

La muerte de Castro deja al boxeo argentino sin uno de sus representantes más populares, recordado especialmente por su histórico título mundial de peso mediano y su inolvidable pelea frente a John David Jackson en 1994.