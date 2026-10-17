Gastó $200.000 en alimentos para todo el mes y se volvió viral: cómo organiza sus compras

Una joven argentina se volvió viral tras mostrar cómo organiza sus compras de alimentos para todo el mes con un presupuesto cercano a los $200.000, mediante la planificación de comidas y el almacenamiento de productos en el freezer.

Según publicó Infobae, se trata de Sol Di Paola, creadora de contenido conocida en Instagram como @movewithsol, cuyo video superó las 1,4 millones de reproducciones.

La joven, que realiza sus compras en el barrio porteño de Mataderos, explicó que distribuye aproximadamente $75.000 en supermercado, $20.000 en verdulería y $95.700 en carnicería.

Entre los productos adquiridos figuran tres kilos de carne picada por $39.500, cinco kilos de pechuga de pollo por $35.000, un kilo de pata muslo y un maple de huevos.

El secreto está en dividir las porciones

Di Paola explicó que separa la carne picada en bolsas de 200 gramos y congela individualmente los distintos cortes para utilizar solo lo necesario en cada preparación.

De esta manera, busca evitar compras improvisadas, organizar mejor sus comidas y reducir el desperdicio de alimentos.

La publicación generó interés en un contexto de aumento del costo de vida. Según los datos del INDEC citados por Infobae, la canasta básica alimentaria para un adulto equivalente alcanzó los $239.058 en septiembre.