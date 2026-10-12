Bastón blanco, verde y rojo: qué significa cada color y a quiénes identifica

En el marco de las actividades de concientización sobre el uso del bastón blanco que comenzaron este lunes, en diálogo con Aries, la docente de Educación Especial a cargo del Servicio de Estimulación y Rehabilitación Visual de la Escuela Corina Lona, Ester Tapia, explicó las diferencias entre los bastones que utilizan las personas con discapacidad visual y la importancia de que la sociedad pueda reconocerlos.

“El bastón verde es el bastón para personas con baja visión. Las personas con baja visión son las que tienen un resto visual, a pesar de estar equipadas con lentes o haber recibido algún tratamiento quirúrgico, pero no les permite la visión al 100%. Después, el bastón blanco es para las personas ciegas, y hay un tercer bastón, que es el blanco con franjas rojas, para personas con sordoceguera”, detalló.

La docente recordó que el 26 de septiembre se conmemoró el Día del Bastón Verde, una herramienta creada por la profesora cordobesa Perla Mayo que comenzó a extenderse a otros países de Sudamérica. Explicó que su utilización depende de las necesidades de cada persona y de las condiciones del entorno.

“Las personas con baja visión tal vez no lo necesiten todo el tiempo, porque tienen ese resto visual. Pero sí en algunas situaciones o en algunos espacios que no conozcan, o cuando está muy oscuro, o tal vez cuando está demasiado iluminado y la luz encandila. Entonces, es una herramienta que ellos tienen que aprender a utilizar cuando lo necesiten”, señaló.

Docente de la Escuela de Educación Especial Corina Lona, Ester Tapia.

Tapia también destacó la importancia de que la comunidad identifique estos elementos para reconocer cuándo una persona puede necesitar asistencia. En ese sentido, se refirió a las dificultades que presenta la circulación por las veredas de Salta, especialmente por la falta de continuidad de las baldosas podotáctiles y la presencia de obstáculos.

“Sirven de guía para las personas con discapacidad visual, tanto ciegos como con baja visión. El problema tal vez es que no están en todo el casco céntrico, hay espacios donde no las encontramos, o también personas que ponen cosas sobre las baldosas podotáctiles y generan otro obstáculo”, advirtió.

Finalmente, la docente indicó que la Escuela Corina Lona cuenta actualmente con alrededor de 120 estudiantes y que la mayor parte de su población presenta baja visión. También asisten niños con otras discapacidades asociadas, como motrices, auditivas e intelectuales, que reciben acompañamiento a través del servicio de estimulación visual.