Central Norte consiguió un triunfo clave y quedó más cerca de la permanencia

El Cuervo venció 2 a 1 a Chaco For Ever por la fecha 34 de la Primera Nacional. Leonardo Felissia y Joaquín Mateo marcaron los goles del equipo salteño, que llega con mayor margen a las últimas dos jornadas.
Deportes18/10/2026Alfredo BurgosAlfredo Burgos

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Fotos: Prensa Central Norte 

Central Norte consiguió una victoria fundamental por 2 a 1 frente a Chaco For Ever, por la 34.ª fecha de la Primera Nacional. El resultado le permite tomar distancia de la zona de descenso y afrontar con mayor tranquilidad los dos partidos que restan.

El conjunto salteño abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo, con un cabezazo del defensor Leonardo Felissia. Sin embargo, cuando se jugaba el tiempo adicionado de esa etapa, a los 47 minutos, Leandro Fernández anotó el empate para el equipo chaqueño.

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En el complemento, Central Norte bajó la intensidad y le costó recuperar el protagonismo. Con Chaco For Ever en inferioridad numérica, el Cuervo volvió a tomar impulso en los últimos quince minutos y encontró el gol del triunfo sobre el cierre, gracias a una definición agónica de Joaquín Mateo.

La victoria representa un paso importante para el equipo salteño en su lucha por mantener la categoría. En la próxima fecha recibirá a Acassuso, un rival directo en la pelea por la permanencia.

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Central Norte puede asegurar la permanencia en la próxima jornada: si consigue una victoria, garantizará su continuidad en la categoría. También podría lograrlo con un empate, siempre que San Miguel no gane su partido.

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