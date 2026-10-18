Alerta en las rutas de Salta: lluvias, baches y restricciones complican la circulación

Las condiciones meteorológicas y los trabajos viales generan complicaciones en distintas rutas nacionales y provinciales de Salta este domingo 18 de octubre. El informe de la Subsecretaría de Defensa Civil advierte sobre lloviznas, pozos, animales sueltos y sectores con circulación restringida.

Uno de los puntos que requiere mayor atención es la Ruta Provincial 44, donde la circulación está restringida a un solo carril en el kilómetro 5 y presenta paso reducido en el kilómetro 22.

En la Ruta Nacional 68, especialmente entre La Merced y La Viña, se recomienda precaución por la acumulación de agua y las condiciones irregulares de la calzada.

También hay advertencias para la Ruta Nacional 51, donde se informa un socavón antes de San Antonio de los Cobres, sectores deteriorados en el acceso a Campo Quijano y presencia de maquinaria en distintos tramos.

Otras rutas con complicaciones

Ruta Nacional 40: trabajos con maquinaria pesada a la altura de Seclantás y sectores de calamina y pozos.

Ruta Provincial 33: neblinas y lloviznas a la altura de El Nogalar.

Ruta Provincial 27: precaución hacia Tolar Grande por maquinaria y tránsito de camiones.

Ruta Nacional 34: baches, banquinas irregulares y presencia de animales en sectores de Orán, San Martín y Anta.

Ruta Nacional 9: desvíos en el puente de Vaqueros y trabajos de mantenimiento.

Ruta Nacional 16: precaución por camiones y baches en el departamento Anta.

En Cafayate, la Ruta Nacional 68 también presenta advertencias por deslizamientos en el tramo de Garganta del Diablo, mientras que en distintos caminos provinciales se registran pozos, ripio y sectores afectados por las lluvias.

Las autoridades recomiendan reducir la velocidad, circular con luces bajas encendidas y respetar las indicaciones de tránsito. Ante crecidas de ríos o arroyos, se aconseja no intentar cruzarlos.