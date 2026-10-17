Es celeste y blanca y lleva el nombre de Messi: descubrieron una nueva flor en los Andes

Un equipo de investigadores argentinos y peruanos identificó una nueva especie de planta en la cordillera de los Andes y decidió bautizarla Salvia messii, en homenaje a Lionel Messi, por los colores celeste y blanco de sus flores, que recuerdan a la camiseta de la Selección argentina.

Según informó Noticias Argentinas, el hallazgo se produjo en Perú y fue publicado en la revista científica Phytotaxa, especializada en la descripción y clasificación de especies vegetales.

La planta es un arbusto aromático que puede alcanzar un metro y medio de altura. Pertenece a la familia de las lamiáceas, la misma que incluye a la menta, el romero y la albahaca.

La particularidad está en sus pequeñas flores celestes y blancas, que inspiraron a los investigadores a dedicarle el nombre al astro rosarino. La doble «i» de messii responde a la forma latina utilizada para homenajear a una persona.

Una especie que ya está amenazada

La Salvia messii habita sectores montañosos de los Andes peruanos, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, y tiene una distribución geográfica muy limitada.

Los científicos advirtieron que la especie se encuentra en peligro de extinción, por lo que su descubrimiento también pone de relieve la importancia de conservar los ecosistemas donde crece.

El homenaje suma una nueva curiosidad al legado de Messi: esta vez, su apellido quedó incorporado oficialmente al mundo de la botánica.