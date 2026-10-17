Salud mental adolescente: cerca de mil docentes se capacitaron para detectar señales de alerta

La Municipalidad organizó dos jornadas gratuitas con puntaje docente para abordar problemáticas de adolescentes y fortalecer la formación profesional.
Salta17/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Alrededor de mil docentes participaron de dos instancias de capacitación organizadas por la Municipalidad de Salta, con el objetivo de incorporar herramientas para abordar problemáticas de salud mental adolescente y fortalecer sus capacidades profesionales.

La actividad se realizó el viernes en el Distrito Cultural Dino Saluzzi, ubicado en avenida Independencia 910, en articulación con el Ministerio de Educación de la Provincia.

Una de las capacitaciones estuvo centrada en la identificación de señales de alerta, factores de riesgo y estrategias de intervención ante situaciones que afectan la salud mental de los adolescentes.

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El segundo espacio abordó el fortalecimiento del perfil laboral docente, con herramientas orientadas al desarrollo de competencias y nuevas oportunidades profesionales.

Pablo Dzioba, subsecretario de Coordinación de Gobierno, destacó la participación y explicó que el Ministerio de Educación avala las capacitaciones y otorga el puntaje docente correspondiente.

El funcionario también señaló que las temáticas se definen a partir de las demandas de los vecinos y recordó que anteriormente se realizó una experiencia similar en el complejo Nicolás Vitale.

La Municipalidad adelantó que las próximas capacitaciones serán anunciadas a través de sus redes sociales oficiales.

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