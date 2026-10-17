Proyectan renovar integralmente la plaza Gurruchaga y mejorar su sistema hídrico

La Municipalidad de Salta avanza en el proceso administrativo para la renovación integral de la plaza Doctor Francisco de Gurruchaga, un proyecto que también contempla mejoras en el sistema de captación, conducción y bombeo de agua.

La iniciativa incluye intervenciones paisajísticas, espacios deportivos y recreativos, iluminación, accesibilidad y recuperación del entorno inmediato.

Según la Resolución 325/2026, publicada en el Boletín Oficial Municipal del 14 de octubre, las empresas MEI Obras y Servicios y CYL SRL superaron la evaluación formal de antecedentes para continuar participando de la licitación.

El proyecto tiene un presupuesto estimado de $4.575 millones y busca mejorar las condiciones de uso, seguridad y calidad ambiental del espacio público.