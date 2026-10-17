Gimnasia y Tiro metió un triunfazo ante Atlanta y quedó a un paso del Reducido

Fotos: Alfredo Burgos

Gimnasia y Tiro consiguió una victoria clave en la fecha 34 de la Primera Nacional. En el estadio David Michel Torino, el Millonario venció 3 a 1 a Atlanta y quedó muy cerca de asegurar su lugar en el Reducido por el segundo ascenso.



El conjunto salteño abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo, cuando Fabricio “Pollo” Rojas puso el 1 a 0. Sin embargo, a los 28’, Braian Rivero marcó la igualdad para la visita.



En el complemento, el Albo insistió y encontró su premio a los 32 minutos, con el tanto de Juan Ignacio Capano para recuperar la ventaja. Cuando el partido llegaba a su fin, a los 46’, el delantero volvió a convertir y selló el 3 a 1 definitivo.



Con este triunfo, Gimnasia y Tiro escaló al quinto puesto de la Zona B y depende de sí mismo para meterse en los playoffs. En lapróxima jornada visitará a Midland y con un empate asegurará su clasificación al Reducido.