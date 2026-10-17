Gimnasia y Tiro metió un triunfazo ante Atlanta y quedó a un paso del Reducido

El Albo ganó 3 a 1 en el Gigante del Norte, con un doblete de Juan Ignacio Capano y otro tanto de Fabricio “Pollo” Rojas. Con este resultado, trepó al quinto puesto de la Zona B y un empate ante Midland, en la próxima fecha, le alcanzará para asegurar su clasificación a los playoffs.
Deportes17/10/2026Alfredo BurgosAlfredo Burgos

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Fotos: Alfredo Burgos

Gimnasia y Tiro consiguió una victoria clave en la fecha 34 de la Primera Nacional. En el estadio David Michel Torino, el Millonario venció 3 a 1 a Atlanta y quedó muy cerca de asegurar su lugar en el Reducido por el segundo ascenso.


El conjunto salteño abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo, cuando Fabricio “Pollo” Rojas puso el 1 a 0. Sin embargo, a los 28’, Braian Rivero marcó la igualdad para la visita.

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En el complemento, el Albo insistió y encontró su premio a los 32 minutos, con el tanto de Juan Ignacio Capano para recuperar la ventaja. Cuando el partido llegaba a su fin, a los 46’, el delantero volvió a convertir y selló el 3 a 1 definitivo.

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Con este triunfo, Gimnasia y Tiro escaló al quinto puesto de la Zona B y depende de sí mismo para meterse en los playoffs. En lapróxima jornada visitará a Midland y con un empate asegurará su clasificación al Reducido.

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