La Municipalidad y el INTA renovaron su convenio de cooperación hasta 2031

La Municipalidad de Salta y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) renovaron por cinco años el convenio marco de cooperación que mantienen desde 2021.

La decisión quedó registrada mediante la Resolución 067 de la Secretaría Legal y Técnica, publicada en el Boletín Oficial Municipal, publicado el 14 de octubre.

El documento fue suscripto por el intendente Emiliano Durand y el director del Centro Regional Salta-Jujuy del INTA, Marcelo Alejandro Echenique.

La renovación mantiene sin modificaciones las cláusulas, obligaciones y condiciones del acuerdo original.

De esta manera, ambas instituciones dan continuidad a su vínculo de cooperación. La resolución no especifica nuevos proyectos, actividades ni inversiones derivados de esta prórroga.