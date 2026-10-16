León XIV llamó a Putin desde el hospital para exigir un alto el fuego y ayuda humanitaria en Ucrania

Desde su lecho de internación, el papa León XIV mantuvo una conversación telefónica con el presidente ruso.
El Mundo16/10/2026Iván LuisIván Luis

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Desde su lecho de internación, el papa León XIV mantuvo una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, para interceder de manera directa ante la grave crisis humanitaria que atraviesa la ciudad ucraniana de Oleshky, en la región de Kherson. 

En un comunicado emitido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, se confirmó que el Sumo Pontífice expresó su profunda inquietud por las condiciones extremas en la zona y reclamó con firmeza el cese de las hostilidades.

El llamado del pontífice tuvo como objetivo central conseguir un alto el fuego que permita garantizar corredores seguros para el ingreso de alimentos y asistencia médica, además de facilitar la evacuación de los civiles que buscan escapar del conflicto armado.

(Con información de TN)

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