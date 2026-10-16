Brasil: el rechazo al rival cede terreno, pero sigue mandando a diez días del balotaje

A diez días de una de las definiciones electorales más tensas de la historia reciente de Brasil, el mapa de preferencias comienza a matizarse. Según el último relevamiento de Datafolha, el voto motivado por el rechazo al adversario ha perdido peso en ambos electorados: mientras que un diecisiete por ciento de los seguidores de Flávio Bolsonaro admite que vota para derrotar a Lula, solo un doce por ciento de los votantes del actual mandatario sufraga con el único objetivo de frenar al senador opositor.

En el total del electorado, esta postura defensiva retrocedió del diecinueve al catorce por ciento, dejando en evidencia que una abrumadora mayoría prioriza la convicción por su propio candidato.

Pese a este repliegue del voto bronca, la paridad técnica mantiene en vilo a la región de cara a los comicios del próximo veinticinco de octubre. En intención de voto general, Flávio Bolsonaro cosecha el cuarenta y siete por ciento frente al cuarenta y cinco por ciento de Lula, mientras que en el escrutinio de votos válidos la brecha se estrecha al cincuenta y uno y cuarenta y nueve por ciento respectivamente, situándose dentro del margen de error estadístico.

Con un electorado altamente fidelizado —donde más de nueve de cada diez votantes aseguran tener la decisión tomada—, la batalla final dependerá de convencer al escaso porcentaje de indecisos en un clima de rechazos cruzados que roza casi la mitad del padrón para ambos aspirantes.

(Con información de Cronista)