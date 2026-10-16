Denuncian nuevas dilaciones del juicio por abuso contra el cardiólogo del San Bernardo

La defensa del médico Javier Fernández, acusado en la causa por abuso en la que Constanza Lee es querellante, presentó un nuevo planteo que, según la parte acusadora, apunta a demorar el inicio del juicio. “Piden información que tienen disponible desde hace dos años”, aseguraron en la oposición.

Los abogados del cardiólogo del San Bernardo solicitaron los protocolos, test psicodiagnósticos y notas de entrevistas utilizados por la Lic. Verónica Kirschbaum, perito psicóloga del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (C.I.F.), en la pericia realizada a la víctima. También pidió autorización para compulsar ese material y extraer copias íntegras, con el argumento de “garantizar su control técnico y el principio de igualdad de armas”.

Los abogados de Lee rechazaron de plano el pedido por ”extemporáneo, y “estar precluido procesalmente y por “vulnerar la intimidad de la víctima desde una perspectiva de género”. Además, sostuvieron que, en todo caso, de tener el real interés, está aún pendiente el debate oral durante el juicio donde podrán acceder a la información requerida y realizar el contrainterrogatorio de la perito, sin necesidad de entregar el material en bruto.