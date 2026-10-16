Elecciones en la Magistratura: Toyos busca llevar la voz del federalismo a la Justicia nacional

A pocos días de las elecciones del Consejo de la Magistratura de la Nación, la abogada previsional Julia Toyos expresó su preocupación por la escasa participación de los profesionales salteños. Según indicó, de aproximadamente 3.000 abogados con matrícula federal, menos de 600 suelen votar.

En Pelo y Barba, por Aries, la letrada señaló que existe un importante desconocimiento sobre las funciones del organismo y sobre la elección que se realizará el próximo martes 20 de octubre.

“Hay gente que no sabía que había elecciones. Hay gente que no sabe para qué está el Consejo”, afirmó.

La participación del interior

Toyos integra la lista Abogacía Unida y Dignidad Profesional, encabezada por Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Córdoba.

La abogada salteña ocupa el tercer lugar entre los candidatos titulares y señaló que el objetivo inicial del espacio era obtener una banca, aunque ahora aspiran a conseguir dos de los cuatro lugares en disputa.

También destacó la recepción que tuvo la campaña en Tucumán y Santiago del Estero.

Los reclamos que pretende llevar al Consejo

Toyos planteó que una de las principales necesidades es mejorar los recursos humanos y tecnológicos de los juzgados federales del interior.

Según explicó, existen diferencias importantes entre las condiciones de funcionamiento de los tribunales y consideró necesario atender especialmente las demoras de los juicios previsionales.

“Mi compromiso es llevar la voz del federalismo al Consejo de la Magistratura”, sostuvo.

Finalmente, pidió una mayor participación de los abogados con matrícula federal y remarcó que las decisiones del organismo también influyen en el acceso de los ciudadanos a la Justicia.