La causa contra Macri, Caputo y Sturzenegger por el megacrédito del FMI se encamina al archivo
La emblemática investigación judicial que apuntaba contra el expresidente Mauricio Macri y los actuales funcionarios Luis Caputo y Federico Sturzenegger por la toma del préstamo de 57.100 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional en 2018 se encuentra a un paso del cierre definitivo.
La decisión clave provino del fiscal ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé, quien emitió un dictamen para desistir de la apelación presentada por las instancias inferiores, dejando la causa sin respaldo fiscal y allanando el camino para que los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos decreten su archivo.
El expediente, que durante cinco años intentó determinar si el millonario acuerdo stand by constituyó un mecanismo deliberado de fuga de divisas o una violación a las normativas vigentes, había sido archivado en primera instancia por la jueza María Eugenia Capuchetti y respaldado posteriormente por la Cámara Federal.
En su resolución, el fiscal Pleé fundamentó que las hipótesis de los acusadores carecían de sustento probatorio sólido y se limitaban a cuestionar una decisión de política pública, descartando la existencia de un esquema defraudatorio o de irregularidades punibles en la ejecución de los fondos bajo la supervisión del organismo internacional.
(Con información de La Nación)