Realizaron un abrazo simbólico a la UNSa en la previa de la Marcha Federal Universitaria

La comunidad de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) realizó este martes un abrazo simbólico a la institución, como parte de las actividades previas a la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves 15 de octubre en distintos puntos del país.

El encuentro se desarrolló en las escalinatas del Rectorado, en el Campus Castañares, donde se reunieron más de un centenar de integrantes de la universidad, entre autoridades, docentes, nodocentes, investigadores, estudiantes y representantes gremiales.

Entre los presentes estuvieron el rector Miguel Martín Nina, la vicerrectora María Rita Martearena, integrantes del Gabinete de Rectorado, decanas de distintas facultades y representantes de ADIUNSa y APUNSa. También participaron referentes del Instituto de Educación Media Arturo Oñativia.

Durante la actividad, los participantes interrumpieron brevemente sus tareas habituales para expresar su acompañamiento a la universidad pública, en un contexto de reclamos por el financiamiento del sistema universitario nacional.

La jornada funcionó como antesala de la movilización prevista para este jueves, que en Salta tendrá su concentración a partir de las 17 horas en el Monumento 20 de Febrero. Desde allí, los manifestantes marcharán hacia la Plaza 9 de Julio bajo la consigna “Por la educación, la soberanía y la democracia”.

El principal reclamo será el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria también busca exigir recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales, la recomposición salarial de docentes y nodocentes, el fortalecimiento de las becas estudiantiles y el sostenimiento del sistema científico y tecnológico.

La quinta Marcha Federal Universitaria tendrá expresiones en distintos puntos del país, con la participación de comunidades universitarias y otros sectores de la sociedad