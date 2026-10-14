Inauguraron un puesto de la Policía Rural en Rosario de la Frontera

Una nueva base operativa de la Policía Rural, Ambiental y Protección de Bienes Culturales comenzó a funcionar en la zona sur de Rosario de la Frontera, con el objetivo de ampliar los controles y la prevención de delitos rurales en una región vinculada a la actividad productiva.

La dependencia fue construida en un terreno de 27 metros cedido de manera gratuita por el vecino Carlos Alberto Britos a la Policía de Salta. La cesión se realizó mediante un convenio privado que establece como destino exclusivo del predio el funcionamiento de una base operativa de esta unidad especial.

Además de la puesta en funcionamiento del edificio, se incorporó un cuatriciclo 0 kilómetro destinado a los recorridos preventivos en zonas de geografía compleja o de difícil acceso. El vehículo permitirá ampliar la cobertura policial y reforzar las tareas de control en sectores rurales.

Según se informó durante la inauguración, los nuevos recursos también estarán destinados a la prevención de delitos rurales y a las acciones vinculadas con la lucha contra el narcotráfico.

La apertura de la base estuvo encabezada por el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, junto al secretario de Seguridad, Juan Ignacio Vilchez, y el jefe y subjefe de Policía, Walter Toledo y Guido Burgos.

Durante el acto, Avellaneda destacó la colaboración del vecino que cedió el terreno, la Cooperadora Policial, el municipio y la comunidad de Rosario de la Frontera para concretar las obras y habilitar la dependencia.

También se entregaron reconocimientos a quienes participaron en los trabajos realizados en el predio. De la ceremonia participaron la diputada provincial Marianela Marinano, autoridades policiales, el secretario de Gobierno municipal Manuel Luque, representantes de la Sociedad Rural, integrantes de la Cooperadora Policial y vecinos de la ciudad.