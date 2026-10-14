Los municipios proponen obras y nuevos atractivos para impulsar el turismo

El Gobierno de Salta trabaja en la elaboración de un Plan Provincial de Turismo que reunirá propuestas de la totalidad de los municipios, con el objetivo de impulsar nuevos destinos, mejorar los servicios y promover la actividad económica en las distintas regiones.

Como parte de ese proceso, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, y la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, mantuvieron una reunión con intendentes para conocer las necesidades de cada localidad y evaluar posibles obras de infraestructura y acciones destinadas a fortalecer la oferta turística.

Entre los planteos surgieron proyectos vinculados con la producción regional, el turismo religioso, las actividades deportivas y la recuperación de espacios históricos, con propuestas que responden a las características de cada municipio.

En Payogasta, el intendente Lucas Arapa propuso aprovechar el tránsito de visitantes por la Ruta Nacional 40 y la cercanía con Cachi para vincular el turismo con la producción tradicional de pimiento. Entre las iniciativas mencionó la construcción de un molino, un centro interpretativo y espacios de comercialización donde los productores puedan ofrecer sus productos directamente a los turistas.

Por su parte, el intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, planteó la necesidad de mejorar la infraestructura turística antes de la temporada de verano, especialmente por la realización de festivales y otras actividades que atraen visitantes.

Entre los principales atractivos de la localidad destacó los corsos tradicionales, que se desarrollan durante doce noches de carnaval, las festividades religiosas del santuario de la Virgen de la Peña, en el paraje Yariguarenda, y las propuestas de las comunidades guaraníes para poner en valor sitios tradicionales. También mencionó el crecimiento de competencias de trail running, mountain bike y enduro.

Desde el sur provincial, el intendente de Metán, José Isa, señaló que se necesitan inversiones para desarrollar los destinos turísticos y generar mayor movimiento económico. En ese sentido, destacó la puesta en valor del complejo municipal y la próxima inauguración de una cancha de hockey.

Además, mencionó el potencial del turismo gaucho y de sitios históricos como la Posta de Yatasto y el predio de Concha, donde se recupera una escuela ubicada en un lugar que albergó uno de los campamentos más importantes del general Martín Miguel de Güemes.

En materia deportiva, Isa resaltó las competencias de enduro que se realizan en los cerros de Metán. Según indicó, las fechas regionales reúnen cerca de 200 participantes por evento, mientras que una competencia del calendario nacional convoca a más de 100 pilotos.

Las propuestas presentadas por los municipios serán consideradas para la elaboración del Plan Provincial de Turismo, cuya presentación oficial está prevista para una próxima instancia, aunque todavía no se informó una fecha.