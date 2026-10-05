Semana Mundial del Espacio en Salta: habrá actividades con visores 3D y modelos táctiles

En el marco de la Semana Mundial del Espacio y la Semana de la Educación Especial, Salta realizará actividades de astronomía con propuestas adaptadas para personas con discapacidad visual.

El secretario de Ciencia y Tecnología de la Provincia, Livio Gratton, explicó en diálogo con Aries que se utilizarán visores 3D y distintos elementos para recrear las denominadas misiones análogas, que consisten en reproducir en la Tierra condiciones similares a las de una misión espacial.

“Son como misiones espaciales que uno reproduce en la Tierra para probar cosas”, explicó. En ese sentido, señaló que la Puna salteña cuenta con lugares que permiten simular determinados escenarios y realizar pruebas de instrumentos, aplicaciones o sistemas de comunicación.

Uno de los ejes de las jornadas será la participación de estudiantes de educación especial. Para la experiencia se confeccionaron representaciones a escala del Sol y de los planetas del sistema solar, incorporando no solo sus colores sino también texturas para que puedan ser reconocidos mediante el tacto.

“Uno puede ver la comparación del Sol con lo que es la Tierra o con lo que es la Luna, y también lo puede tocar”, detalló Gratton.

Si bien, los cupos para participar de estas experiencias con las escuelas ya se encuentran completos, el público en general podrá participar de la observación del cielo con telescopios que será abierta al público y no requerirá inscripción. Una de las jornadas comenzará a las 15 y la observación está prevista para las 18.30 en el Museo de Antropología.

La otra actividad se desarrollará de 9 a 13 en el Planetario Mauta, en Vaqueros. Según adelantó Gratton, si la experiencia tiene buenos resultados, se analiza convertirla en una propuesta itinerante para llevarla a distintos puntos del interior provincial.

El funcionario vinculó estas actividades con el encuentro internacional realizado en Salta a principios de junio, que contó con representantes de organismos y agencias relacionados con la actividad espacial. A partir de esa experiencia, indicó, se conformaron grupos interesados en continuar trabajando particularmente sobre misiones análogas.