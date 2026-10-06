Nobel de Física 2026: Francis Halzen fue premiado por descubrir “partículas fantasma” del universo

El físico belga fue reconocido por sus aportes al observatorio IceCube, construido bajo el hielo del Polo Sur. Su trabajo permitió detectar neutrinos de altísima energía procedentes de regiones lejanas del cosmos.
 
Ciencia & Tecnología06/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó este martes el Premio Nobel de Física 2026 a Francis Halzen, investigador de la Universidad de Wisconsin-Madison, por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico.

Según publicó Infobae, el trabajo de Halzen permitió aprovechar un volumen de aproximadamente un kilómetro cúbico de hielo del Polo Sur como detector natural. Allí, miles de sensores buscan diminutos destellos de luz producidos cuando, excepcionalmente, un neutrino interactúa con un núcleo atómico. 

Los neutrinos suelen ser llamados “partículas fantasma” porque atraviesan enormes cantidades de materia casi sin interactuar. Esa característica los vuelve especialmente valiosos para estudiar fenómenos extremadamente energéticos del universo, ya que pueden viajar grandes distancias sin perder la información sobre su lugar de origen. 

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Halzen propuso a fines de los años 80 utilizar el hielo antártico para rastrear estas partículas. El desarrollo derivó primero en el experimento AMANDA y luego en IceCube, completado en 2011. Los descubrimientos obtenidos con ese instrumento abrieron una nueva vía para observar el cosmos y buscar el origen de algunas de las partículas más energéticas conocidas. 

El científico nació en Tienen, Bélgica, en 1944, se doctoró en la KU Leuven y desarrolló buena parte de su carrera académica en Estados Unidos. El Nobel incluye una medalla, un diploma y una recompensa económica que será entregada en diciembre.

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