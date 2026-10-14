Alerta del FBI por consultas a ChatGPT: detuvieron a dos jóvenes que planeaban un tiroteo en una universidad

Dos jóvenes fueron detenidos en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, acusados de planificar un tiroteo masivo en establecimientos educativos. La investigación comenzó a partir de una alerta del FBI de Estados Unidos por consultas realizadas mediante ChatGPT, una plataforma de inteligencia artificial.

Según informó Gendarmería Nacional, uno de los sospechosos había realizado consultas en las que afirmaba disponer de armas, explosivos y municiones, además de contar con un plan para ejecutar un ataque armado.

La advertencia fue remitida a las autoridades argentinas, que iniciaron una investigación bajo las directivas de la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El operativo y los elementos secuestrados

Los investigadores analizaron direcciones IP, información de redes sociales y realizaron tareas de campo en las inmediaciones de la Universidad de la Cuenca del Plata, en Corrientes.

A partir de esas actuaciones identificaron una vivienda en la avenida Hipólito Yrigoyen, en Sáenz Peña, donde se concretó un allanamiento autorizado por la Justicia Federal.

Durante el procedimiento, Gendarmería secuestró dos agendas con anotaciones sobre la presunta planificación del ataque, diez elementos cortopunzantes y herramientas, entre ellos machetes y cuchillos, un bidón para combustible y un libro con simbología nazi.

También encontraron $3.280.000 en efectivo, tres teléfonos celulares, tres notebooks, una computadora de escritorio y dispositivos de almacenamiento digital.

Por disposición judicial, los dos sospechosos, ambos mayores de edad, fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

La investigación continúa para determinar el alcance del presunto plan y establecer si existían condiciones concretas para llevar adelante el ataque.