Aguas Blancas: Prefectura secuestró casi 123 kilos de marihuana valuados en $476 millones

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina secuestraron más de 122 kilos de marihuana en Aguas Blancas, departamento Orán, durante un procedimiento realizado en el marco del Plan Güemes. La droga fue valuada en aproximadamente 476 millones de pesos.

El operativo tuvo lugar en la zona conocida como Puerto Chalanas, donde personal de la fuerza realizaba tareas de vigilancia y control fronterizo.

Durante el patrullaje, los prefectos observaron a un hombre que trasladaba un bulto de grandes dimensiones acompañado por una mujer. Ante la situación, decidieron inspeccionar el paquete y descubrieron que contenía numerosos envoltorios con sustancias ilícitas.

Tras las verificaciones correspondientes, se confirmó que se trataba de casi 123 kilos de cogollos de marihuana, que fueron decomisados.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Federal Descentralizada de San Ramón de la Nueva Orán, con intervención del auxiliar fiscal Luis Valencia.

El procedimiento forma parte de los controles que se desarrollan en la frontera norte de Salta para combatir el narcotráfico y el traslado ilegal de mercaderías.

Hasta el momento, la información oficial no precisó si las dos personas involucradas quedaron detenidas.