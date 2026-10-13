Dos muertes en menos de 48 horas: Salta alcanzó las 100 víctimas viales del año

La provincia de Salta alcanzó las 100 víctimas fatales por siniestros viales en lo que va de 2026. La cifra se completó este lunes, tras la muerte de un motociclista de 59 años que desbarrancó en la Ruta Nacional 40, en jurisdicción de La Poma.

En diálogo con Aries, la comisario María Estrada, jefa de Prensa de la Policía de Salta, confirmó que durante octubre ya se registraron cinco fallecimientos por accidentes de tránsito.

La víctima número 100 fue un hombre oriundo de Buenos Aires. Su motocicleta fue encontrada en un barranco de más de 15 metros de profundidad, cerca del paraje La Quesera. Cuando llegó la Policía, el conductor ya había fallecido y fue necesaria la intervención de Bomberos para recuperar el cuerpo.

Dos muertes en menos de 48 horas

Estrada también se refirió al siniestro ocurrido el domingo sobre la Ruta Nacional 34, cerca del paraje Virgen de la Peña, donde un peatón de 36 años murió tras ser atropellado por un automóvil.

El conductor fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo. Las pericias buscan determinar cómo ocurrió el hecho.

Menos víctimas que en 2025

La Policía informó que hasta esta misma altura de octubre de 2025 se contabilizaban 105 fallecidos, frente a los 100 registrados actualmente. Además, durante todo octubre del año pasado hubo 14 víctimas fatales.

Pese a la disminución, Estrada insistió en la necesidad de reforzar la prevención, los controles de alcoholemia y el uso de elementos de seguridad.

“Falta mucho aún concientizar a la ciudadanía de que respetemos las normas viales”, advirtió.

La funcionaria señaló que también se desarrollan actividades de educación vial en escuelas primarias y secundarias, con el objetivo de promover conductas responsables desde edades tempranas.