Fuga de película en Jujuy: presos escaparon entre los barrotes y los atraparon en Bolivia

Una insólita fuga se produjo en la ciudad jujeña de La Quiaca, donde dos detenidos lograron escapar del Escuadrón N° 21 de Gendarmería Nacional tras deslizarse por un estrecho hueco de su celda. Los hombres cruzaron la frontera hacia Bolivia, pero fueron recapturados apenas diez horas después.

El episodio ocurrió el pasado 5 de octubre, aunque las imágenes de las cámaras de seguridad tomaron estado público durante los últimos días.

En la grabación se observa cómo uno de los detenidos se agacha y consigue atravesar un reducido espacio entre los barrotes de la puerta. Inmediatamente, su compañero repite la maniobra y ambos logran huir sin que los efectivos adviertan a tiempo lo sucedido.

Uno de los detalles que investiga Gendarmería es si los hombres utilizaron detergente o jabón líquido para facilitar su escape, ya que en las imágenes se observa una sustancia blanca derramada sobre el piso. Sin embargo, esta hipótesis todavía no fue confirmada.

Cruzaron a Bolivia, pero la libertad les duró diez horas

Tras advertir la fuga, Gendarmería activó un operativo de búsqueda y solicitó colaboración a las autoridades bolivianas.

Los prófugos fueron identificados como Walter Ernesto Medina, de 29 años y nacionalidad dominicana, y Jaime Olmos Delgadillo, de 36 años y nacionalidad boliviana.

Ambos fueron localizados por efectivos policiales en la ciudad de Villazón, frente a La Quiaca, durante un operativo coordinado entre las fuerzas de seguridad de ambos países.

Finalmente, las autoridades bolivianas dispusieron su expulsión administrativa y los entregaron nuevamente a Gendarmería Nacional en el Puente Internacional Horacio Guzmán.

Hasta el momento, no se informó oficialmente por qué delitos estaban detenidos ni si se inició una investigación interna para determinar cómo lograron escapar de una dependencia federal.