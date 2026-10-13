Investigan a “Chiqui” Tapia por enriquecimiento ilícito y piden información a Suiza por giros de US$189 mil

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó enviar un exhorto internacional a Suiza para conocer el origen y los motivos de tres transferencias realizadas por la FIFA al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según la información publicada por Infobae, los movimientos se realizaron entre 2018 y 2020 por un total de US$189.578, depositados en una cuenta bancaria de Tapia en Argentina.

La fiscalía busca determinar por qué se efectuaron esos pagos, ya que no aparecen consignados como ingresos provenientes de la FIFA en las declaraciones juradas incorporadas a la investigación.

Qué otros movimientos investiga la Justicia

El pedido también contempla que la FIFA informe todos los pagos, honorarios, viáticos y otras remuneraciones abonadas a Tapia desde 2016, junto con los cargos que justificaron esas operaciones.

Además, Pollicita solicitó nuevas medidas sobre las cuentas y bienes de su exesposa, Paola Moyano, y requirió explicaciones sobre transferencias realizadas por la AFA y acreditaciones provenientes del Sindicato de Camioneros.

La investigación está a cargo del juez federal Ariel Lijo y se originó en una denuncia del empresario Guillermo Tofoni por la evolución patrimonial de Tapia durante su desempeño como funcionario del CEAMSE.

Las nuevas medidas todavía deben ser autorizadas por el magistrado.

Por el momento, se trata de una investigación judicial destinada a establecer si existieron incrementos patrimoniales injustificados. No hay una resolución que determine la existencia de enriquecimiento ilícito.