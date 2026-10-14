Le robaron la moto y lo mataron cuando tenía 17 años: su madre todavía pide justicia

A 26 años del asesinato de Eduardo Rojas, un adolescente que estaba próximo a cumplir 18 años cuando fue atacado durante un robo en Salta, su madre, Verónica Cardoso, continúa reclamando justicia y pide que se revise la situación de los involucrados.

En N&N por Aries, la mujer relató que su hijo fue asesinado en julio de 2000, cuando salía del colegio, en el contexto de un ataque en el que le robaron la motocicleta.

"Yo me disfrazaba para buscar a estos asesinos que le quitaron la vida a mi hijo injustamente para robarle", expresó, al recordar los años que dedicó a intentar localizar a los responsables.

Según su relato, en la investigación hubo 15 personas imputadas, pero solamente una recibió condena. El hombre identificado por la entrevistada como Dante Nicolás Alfonso fue condenado en 2006 a una pena de aproximadamente tres años y siete meses de prisión.

Cardoso aseguró que el condenado obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria por cuestiones de salud y cuestionó que, a su entender, no se haya realizado un seguimiento adecuado.

Denuncias de amenazas y un reclamo que continúa

La madre de Eduardo sostuvo que durante estos años sufrió amenazas e incluso denunció haber sido privada de su libertad por personas cuya identidad desconoce. También manifestó sospechas sobre posibles vínculos de algunos involucrados con integrantes de la Policía, aunque esas afirmaciones no cuentan con corroboración independiente.

"Hoy estoy de nuevo de pie, nunca bajé los brazos. Siempre estoy en la Ciudad Judicial pidiendo justicia por mi hijo", aseguró.

Además, recordó que una semana antes del crimen Eduardo había sufrido otra agresión durante un intento de robo de su bicicleta. Según contó, la familia intentó denunciar el episodio, pero no consiguió que le tomaran la denuncia.

Cardoso manifestó que actualmente no recibe amenazas, aunque sostiene que las denuncias anteriores no tuvieron avances.

Quiere conocer si la causa puede reabrirse

La mujer anticipó que volverá a presentarse en Ciudad Judicial para consultar las posibilidades de impulsar nuevas actuaciones vinculadas con el crimen y con las amenazas denunciadas.

También reclamó que se revise una indemnización que, según aseguró, no habría sido abonada.

Desde Aries se continuará el seguimiento del caso para conocer el estado del expediente y determinar qué medidas judiciales podrían corresponder después de tantos años.

La situación de la condena, su cumplimiento y la posibilidad de nuevas actuaciones todavía requieren una confirmación documental.

Para Verónica, sin embargo, el reclamo sigue vigente: quiere que se investiguen las responsabilidades que considera pendientes por la muerte de su hijo.