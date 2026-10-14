Maltrato animal en Salta: cuándo denunciar y dónde recibir asesoramiento gratuito

Tras la conmoción por el caso de Negrita, la perrita que murió luego de sufrir una brutal agresión en Villa Chartas, la doctora Belén Pastrana, directora del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Salta, explicó cuándo corresponde denunciar un hecho de maltrato animal y cómo intervenir para proteger a los animales.

En diálogo con Agenda Abierta, por Aries, la especialista señaló que las denuncias aumentaron a medida que creció la conciencia social sobre los derechos de los animales. Sin embargo, advirtió que es importante diferenciar las situaciones de maltrato de aquellas que no constituyen un delito.

Entre los casos que justifican una denuncia mencionó dejar animales sin alimento ni cuidados durante períodos prolongados o encerrarlos dentro de un automóvil en condiciones que pongan en riesgo su vida.

¿Se puede romper el vidrio de un auto para salvar a un perro?

Pastrana explicó que, ante una situación extrema en la que un animal corre peligro de muerte dentro de un vehículo, podría aplicarse la figura jurídica del estado de necesidad.

Según detalló, esa figura puede justificar una intervención urgente para evitar un daño mayor, incluso si fuera necesario romper un vidrio para rescatar al animal.

No obstante, la aplicación de esta excepción depende de las circunstancias concretas y de la existencia de un peligro real e inmediato. Ante una emergencia, es importante dar aviso a la Policía y solicitar asistencia.

Asesoramiento gratuito en Salta

La abogada informó que el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Salta brinda orientación jurídica gratuita a quienes tengan dudas sobre posibles hechos de maltrato o necesiten asesoramiento para presentar una denuncia.

Aunque el Instituto no cuenta con una sede independiente, los interesados pueden comunicarse con el Colegio de Abogados y solicitar el contacto de sus integrantes.

Pastrana destacó que la denuncia es fundamental para que la Justicia pueda intervenir y disponer medidas de protección, como el retiro preventivo de un animal que se encuentre en riesgo.

"En un caso de maltrato podemos llegar a salvar al animal", remarcó.

La especialista insistió en que actuar a tiempo puede evitar desenlaces irreversibles y recordó que los animales cuentan con protección legal frente al maltrato y la crueldad.