La visita papal a los presos

Ha sido el mismo Jesucristo el que ha establecido el mandato de visitar a los presos. Más aún ha querido identificarse con ellos. Por ello ha dicho que en el examen final de la vida dirá a algunos: “estuve preso y me fuiste a visitar”, esto servirá de criterio para la aceptación en el reino celestial.

No es poca cosa.

Visitar a un preso no significa pronunciarse como un juez sobre su conducta, no significa elevarlo a ejemplo social, tampoco es un acto de repudio.

Visitar a un preso es afirmar en la práctica su dignidad humana y la de hijo de Dios, la que no se pierde, aunque la condena que esté purgando fuese justa.

Las cosas van por otro lado.

Lo primero es la cercanía, el acompañamiento y la asistencia al que sufre. Aunque su sufrimiento provenga de una justa condena. Está sufriendo y necesita una mano, un oído y una mirada disponibles, que lo recuperen en su dignidad.

Con paciencia esa presencia puede obrar maravillas, puede acompañar la obra de Dios en el interior de las personas y lograr lo que la sola internación carcelaria no puede conseguir.

El incumplido, y de difícil cumplimiento, art. 18 de nuestra Constitución Nacional establece que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.

Supongamos los esfuerzos del Estado para que así sea. Sin embargo, de igual manera hará falta un esfuerzo del personal penitenciario para buscar la seguridad y la recuperación de los detenidos, hará falta que los familiares y amigos no dejen olvidados a los presos, hará falta la tarea de los capellanes y de los voluntarios que practican el mandato evangélico de visitarlos.

La presencia del papa León en Villa Devoto nos tocará la campana que convoca a rescatar esta buena práctica cristiana.