La visita papal a los presos

En el recorrido del papa León XIV en nuestro país está prevista una visita a los presos de la conocida cárcel de Villa Devoto, oficialmente Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Opinión14/10/2026 Padre Julio Raúl Méndez

Frases políticos Rojo (13)

Ha sido el mismo Jesucristo el que ha establecido el mandato de visitar a los presos. Más aún ha querido identificarse con ellos. Por ello ha dicho que en el examen final de la vida dirá a algunos: “estuve preso y me fuiste a visitar”, esto servirá de criterio para la aceptación en el reino celestial.

No es poca cosa.

Visitar a un preso no significa pronunciarse como un juez sobre su conducta, no significa elevarlo a ejemplo social, tampoco es un acto de repudio.

Visitar a un preso es afirmar en la práctica su dignidad humana y la de hijo de Dios, la que no se pierde, aunque la condena que esté purgando fuese justa.

Las cosas van por otro lado.

Lo primero es la cercanía, el acompañamiento y la asistencia al que sufre. Aunque su sufrimiento provenga de una justa condena. Está sufriendo y necesita una mano, un oído y una mirada disponibles, que lo recuperen en su dignidad.

Con paciencia esa presencia puede obrar maravillas, puede acompañar la obra de Dios en el interior de las personas y lograr lo que la sola internación carcelaria no puede conseguir. 

El incumplido, y de difícil cumplimiento, art. 18 de nuestra Constitución Nacional establece que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. 

Supongamos los esfuerzos del Estado para que así sea. Sin embargo, de igual manera hará falta un esfuerzo del personal penitenciario para buscar la seguridad y la recuperación de los detenidos, hará falta que los familiares y amigos no dejen olvidados a los presos, hará falta la tarea de los capellanes y de los voluntarios que practican el mandato evangélico de visitarlos. 

La presencia del papa León en Villa Devoto nos tocará la campana que convoca a rescatar esta buena práctica cristiana. 

Te puede interesar
Copia de Frase 1920 x 1080 (44)

Incumplimiento

Opinión14/10/2026
Con el Presidente de la Nación fuera del país, el Congreso ocupa el centro de la decisión política, con una abultada cartera de proyectos de ley en tratamiento. La iniciativa más importante es el presupuesto 2027, cuyo análisis se inició el pasado martes con una reunión informativa.
Frases políticos Rojo (12)

Alzheimer

Mónica Juárez
Opinión14/10/2026
Hay una frase muy argentina que usamos para todo: “Estoy con Alzheimer”.
Frases políticos

En lo que elegimos está lo que nos importa

Cristina Fiore
Opinión13/10/2026
Todos decimos que la educación es importante. Que es el futuro de nuestros hijos, que es la herramienta para salir adelante, que es la base del desarrollo de una sociedad. Es difícil encontrar a alguien que esté en desacuerdo.
Copia de Frase 1920 x 1080 (43)

Relato

Opinión13/10/2026
Con escaso éxito transcurrió uno de los últimos fin de semana largo del año. La afirmación toma peso si se considera que en la economía provincial el turismo sigue teniendo mucha preponderancia por el dinamismo que lo caracteriza y su capacidad de adaptación a los cambiantes contextos en los que se desarrolla.
Copia de Frase 1920 x 1080 (42)

Ejes

Opinión12/10/2026
A más de 500 años de ocurrida, la llegada de Cristóbal Colón a América es objeto de intenso debate. En este día, hay países que conmemoran el "encuentro de dos mundos"  mientras otros celebran la herencia hispánica. No faltan los que dejan pasar la fecha apenas con algunas menciones de ocasión.
Frases políticos

Ya no somos la especie dominante

Ernesto Bisceglia
Opinión12/10/2026
Si una nave espacial aterrizara hoy en el centro de cualquier ciudad del mundo, sus tripulantes llegarían a una conclusión inevitable: la especie dominante en la Tierra no somos nosotros.
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail