Incumplimiento

Con el Presidente de la Nación fuera del país, el Congreso ocupa el centro de la decisión política, con una abultada cartera de proyectos de ley en tratamiento. La iniciativa más importante es el presupuesto 2027, cuyo análisis se inició el pasado martes con una reunión informativa.
Opinión14/10/2026

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Mientras el libertario Javier Milei desarrolla, entre este miércoles y el jueves, una apretada agenda de reuniones en Washington, el Parlamento avanza en el análisis de proyectos de indiscutido interés social, como lo son la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar. Simultáneamente, la Comisión de Hacienda y Presupuesto está abocada al estudio de la propuesta del Ejecutivo Nacional para la recaudación y distribución de ingresos en el próximo ejercicio fiscal.

El primer paso fue la definición del cronograma para cerrar el período ordinario de sesiones con el esquema de gastos y recursos aprobado. Se integra con las exposiciones de funcionarios del gobierno nacional, con excepción del ministro de Economía. En tres años de gestión, Luis Caputo no concurrió a ninguna de las Cámaras aunque en esta oportunidad se encuentra rindiendo cuentas al Fondo Monetario Internacional, que tiene su asamblea anual en Indonesia. 

En la apertura del debate en comisión, el primer informe lo presentó el secretario de Hacienda, Carlos Gubernam, que expuso los aspectos generales del proyecto, que se espera sancionar en la segunda quincena de noviembre. En principio, podría tener dictamen el 28 de octubre y luego habría un impasse porque legisladores nacionales argentinos fueron invitados a concurrir como observadores a los comicios de medio tiempo en Estados Unidos, que tendrán lugar el primer martes del próximo mes.

Los datos generales del proyecto, presentados por el segundo del Palacio de Hacienda, dan cuenta que se prevé un crecimiento económico del 4%, una inflación acumulada para diciembre del 2027 del 18% y un tipo de cambio fijado en 1.848 pesos por dólar. Son apenas referencias que sirven para definir las cifras del presupuesto, de cumplimiento relativo y de allí que no merecen mayores discusiones.

Mucha más atención demandan otras definiciones como las referidas al financiamiento universitario, que ya fueron planteadas a un funcionario que eludió dar mayores precisiones atendiendo a que las previsiones del proyecto girado por el Ejecutivo, están lejos de las exigidas por el Consejo Interuniversitario, que ha motorizado presentaciones judiciales cuyo resultado le fue favorable y cuyo incumplimiento justifica la convocatoria a marchar en todo el país el próximo jueves.

Las referencias a la seguridad social fueron inquietantes. Si se tiene en cuenta que el objetivo del gobierno de Javier Milei es el equilibrio fiscal, no hay margen para modificar las partidas definidas y el proyecto girado al Congreso establece que cerca del 70% del gasto ya está comprometido en jubilaciones, pensiones, programas sociales y otras obligaciones.Más de 100 billones de pesos se destinarán a prestaciones previsionales, incluyendo la cobertura del bono de refuerzo que se mantendrá en 70 mil pesos durante el 2027. Otra mala noticia es que se prevé una caída en la seguridad social del 0,23% del PBI por la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral.

Para la negociación quedará otro punto muy sensible para las provincias. El proyecto contempla llevar adelante 144 obras públicas en ámbitos que son de incumbencia federal. Es el remanente de más de 2000 que habían quedado inconclusas cuando La Libertad Avanza tomó las riendas de la administración nacional. 

El problema no es solamente la propuesta del gobierno central. Los miembros del Congreso no han dado muestras, hasta ahora, de votar conforme a su representación. Y las urnas no suelen reclamar ese incumplimiento.

Salta, 14 de octubre de 2026

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