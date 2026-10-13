Casi un millón y medio de personas se movieron por todo el país pero en la progresiva pérdida de participación en las preferencias de los visitantes, Salta puede asegurar que pudo ser peor. También se da razón a los lamentos de la Cámara Pyme de Salta, que reconoce que los feriados no son precisamente lo que se demanda para remontar una cuesta cada vez más empinada.

El titular de la entidad que nuclea en la provincia a las pequeñas y medianas empresas -el sector que es el gran dador de trabajo- dijo que los feriados no las favorecen. Darío Pellegrini advirtió que la caída del consumo interno obliga a los empresarios a redoblar esfuerzos para mantener sus actividades. El registro de un repunte que no llega a un punto en septiembre, según datos oficiales, todavía no se refleja en las ventas y esperar que una política nacional que se limita solamente a ordenar la macroeconomía ayude a la recuperación de las pyme, no es recomendable. El atraso de la microeconomía va a necesitar , no solo mucho tiempo para recuperarse, sino también de cambios profundos de las estrategias empresariales. Recuperar el consumo llevará tiempo porque primero deben recomponerse los ingresos de los consumidores y luego traducirse esa mejora en mayor actividad comercial, según la opinión de la dirigencia del sector.

Prueba de ello es lo que muestra el Informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa sobre el fin de semana largo que concluyó este lunes con un 3,5% más de viajeros en comparación con el mismo feriado de 2025. Los turistas gastaron un 5% más respecto del año anterior pero el impacto económico directo, de casi 315 mil millones de pesos, representa una caída real del 2,2% interanual.

Todos los datos del movimiento turístico de este fin de semana largo debieran resultar en mayores beneficios económicos pero el esfuerzo de los argentinos por mantener la práctica virtuosa de visitar los destinos turísticos más importantes del país no se reflejan en resultados, que justifiquen el aporte de las empresas en prestar los servicios correspondientes. “Aunque viajaron más personas y cada una gastó más por día en términos reales, la menor duración de las estadías hizo que el movimiento económico total resultara inferior al del año anterior, una vez descontado el efecto precios”, sintetiza el informe de la CAME.

El comportamiento turístico volvió a mostrar una fuerte presencia de viajes de cercanía, reservas de último momento y decisiones de consumo selectivas. A ese análisis se sumó un relevamiento del Instituto de Economía de la UADE, la Universidad Argentina de la Empresa, que calculó que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó, en promedio, más de un millón de pesos para cubrir transporte en micro y alojamiento durante el fin de semana largo. Ese monto representa el 53% de un salario formal promedio.

Esto significa que una actividad vertebral para la Provincia ha ingresado en zona de riesgo. La situación se agrava si se toma nota que Salta -en general el norte del país- no fue un destino elegido, como lo fueron Bariloche, Córdoba, Mendoza, Puerto Iguazú y Ushuaia.

No incidió la distancia y mucho menos la conectividad; Aerolíneas Argentinas reportó un crecimiento del 16% interanual en reservas, con una ocupación del 88% en vuelos de cabotaje. Es un alarma que se ha encendido, indicando que no hay margen para abandonar una política de estado fundamental.

Todas las cifras son verificables y tienen fuentes confiables. Cualquier otro mensaje puede ser considerado un relato.

Salta, 13 de octubre de 2026