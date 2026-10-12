No fue sino hacia el final del siglo pasado en que hubo en toda América Latina una resignificación del 12 de octubre. Fue de la mano de la valorización de los derechos humanos.

La conmemoración del 12 de octubre como el ‘Día de la Raza’ tuvo sus raíces en el siglo XIX , destacando un hito en la historia occidental, el primer contacto entre Europa y América, con la llegada de una expedición organizada y financiada por la corona de España, con objetivos ajenos a los que resultaron. Nadie ignora esa visión de un hecho que transformó la historia global; tuvo impacto en muchos aspectos de la humanidad porque unió mundos que no tenían contacto.

En la Argentina, la conmemoración de esta efeméride nacional se instauró en 1917, por decreto del gobierno de Hipólito Irigoyen, cuyos fundamentos apuntaban a ponderar el papel que jugó lo que se consideraba el descubrimiento de América para lograr su proceso civilizatorio que la homogenice con la identidad occidental. Muy lejos estaba esa concepción que atravesó el país todo el Siglo XX, que exaltaba la colonización y la represión de los pueblos originarios, con lo que resultó de una revisión de la significación del valor de las comunidades indígenas, afroamericanas y mestizas resultantes, por el aporte de su diversidad y sabiduría.

A partir de 2010, durante la presidencia de Cristina Fernández, se cambió el nombre de la conmemoración por la de “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, dando así un nuevo significado coherente con lo que dicta la Constitución Nacional, Tratados Internacionales y distintas declaraciones de Derechos Humanos enfocadas en las diversidades étnicas y culturales. La medida se tomó como un cambio de paradigma, recogiendo el reconocimiento de una identidad múltiple y una valoración de la importante cantidad de culturas originarias que conviven hace siglos en estos territorios.

Otro tanto hicieron desde fines de la década del 90, los países de la región. Es el caso de México, que conmemora el “Día de la Nación Pluricultural”; Ecuador, el “Día de la Interculturalidad y de la Plurinacionalidad”; Chile, que tiene el “Día del Encuentro entre 2 Mundos”; Costa Rica, el “Día de las Culturas” y Uruguay, el “Día de la Diversidad Cultural”.

Venezuela apunta a “la Resistencia Indígena”, Nicaragua, conmemora el “Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular”; Bolivia el “Día de la Descolonización” y Perú el “Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural”. En los Estados Unidos se celebra el “Día de Colón” y en Brasil -país colonizado por la corona portuguesa- ignora la llegada de Colón a América. En Cuba no se realiza ninguna conmemoración. Para España hoy es su día nacional, que se celebra como el Día de la Hispanidad, al igual que en Guatemala y Panamá. Honduras y El Salvador siguen refiriéndose al “Día de la Raza”, como lo hace desde octubre de 2024 el Gobierno de Javier Milei.

Su decisión fue considerada como una provocación a ciertos sectores de la oposición pero, especialmente, como un incumplimiento de la Constitución Nacional que incorporó nuevos derechos a partir del reconocimiento de jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos: entre otras, la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas.

Es cierto que hay un debate que abarca distintas dimensiones legales, ideológicas y científicas que, para la mayoría de la ciudadanía, no es fundamental. Las preocupaciones pasan por otros ejes, algunos de los cuales pueden ser objeto de discusiones parlamentarias durante la semana.

Salta, 12 de octubre de 2026