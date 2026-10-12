Ejes

A más de 500 años de ocurrida, la llegada de Cristóbal Colón a América es objeto de intenso debate. En este día, hay países que conmemoran el "encuentro de dos mundos"  mientras otros celebran la herencia hispánica. No faltan los que dejan pasar la fecha apenas con algunas menciones de ocasión.
Opinión12/10/2026

Copia de Frase 1920 x 1080 (42)

No fue sino hacia el final del siglo pasado en que hubo en toda América Latina una resignificación del 12 de octubre. Fue de la mano de la valorización de los derechos humanos.

La conmemoración del 12 de octubre como el ‘Día de la Raza’ tuvo sus raíces en el siglo XIX , destacando un hito en la historia occidental, el primer contacto entre Europa y América, con la llegada de una expedición organizada y financiada por la corona de España, con objetivos ajenos a los que resultaron. Nadie ignora esa visión de un hecho que transformó la historia global; tuvo impacto en muchos aspectos de la humanidad porque unió mundos que no tenían contacto.

En la Argentina,  la conmemoración de esta efeméride nacional se instauró en 1917, por decreto del gobierno de Hipólito Irigoyen, cuyos fundamentos apuntaban a ponderar el papel que jugó lo que se consideraba el descubrimiento de América para lograr su proceso civilizatorio que la homogenice con la identidad occidental. Muy lejos estaba esa concepción que atravesó el país todo el Siglo XX, que exaltaba la colonización y la represión de los pueblos originarios, con lo que resultó de una revisión de la significación del valor de las comunidades indígenas, afroamericanas y mestizas resultantes, por el aporte de su diversidad y sabiduría.

A partir de 2010, durante la presidencia de Cristina Fernández, se cambió el nombre de la conmemoración por la de “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, dando así un nuevo significado coherente con lo que dicta la Constitución Nacional, Tratados Internacionales y distintas declaraciones de Derechos Humanos enfocadas en las diversidades étnicas y culturales. La medida se tomó como un cambio de paradigma, recogiendo el reconocimiento de una identidad múltiple y una valoración de la importante cantidad de culturas originarias que conviven hace siglos en estos territorios.

Otro tanto hicieron desde fines de la década del 90, los países de la región. Es el caso de  México, que conmemora el “Día de la Nación Pluricultural”; Ecuador, el “Día de la Interculturalidad y de la Plurinacionalidad”; Chile, que tiene el “Día del Encuentro entre 2 Mundos”; Costa Rica, el “Día de las Culturas” y Uruguay, el “Día de la Diversidad Cultural”.

Venezuela apunta a “la Resistencia Indígena”, Nicaragua, conmemora el “Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular”; Bolivia el “Día de la Descolonización” y Perú el “Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural”. En los Estados Unidos se celebra el “Día de Colón” y en Brasil -país colonizado por la corona portuguesa- ignora la llegada de Colón a América. En Cuba no se realiza ninguna conmemoración. Para España hoy es su día nacional, que se celebra como el Día de la Hispanidad, al igual que en Guatemala y Panamá. Honduras y El Salvador siguen refiriéndose al “Día de la Raza”, como lo hace desde octubre de 2024 el Gobierno de Javier Milei. 

Su decisión  fue considerada como una provocación a ciertos sectores de la oposición pero, especialmente, como un incumplimiento de la Constitución Nacional que incorporó nuevos derechos a partir del reconocimiento de jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos: entre otras, la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas.

Es cierto que hay un debate que abarca distintas dimensiones legales, ideológicas y científicas que, para la mayoría de la ciudadanía, no es fundamental. Las preocupaciones pasan por otros ejes, algunos de los cuales pueden ser objeto de discusiones parlamentarias durante la semana.

Salta, 12 de octubre de 2026

Te puede interesar
Frases políticos

Ya no somos la especie dominante

Ernesto Bisceglia
Opinión12/10/2026
Si una nave espacial aterrizara hoy en el centro de cualquier ciudad del mundo, sus tripulantes llegarían a una conclusión inevitable: la especie dominante en la Tierra no somos nosotros.
Frases políticos

El desarrollo de Salta tiene una prioridad: su gente

Antonio Marocco
Opinión09/10/2026
Una provincia solo puede proyectarse con firmeza hacia afuera si sus instituciones adentro son sólidas y tienen rostro humano. Salta se abre al mundo, sí, pero valorando la identidad y respetando su historia, y siempre —lo más importante— poniendo primero a su gente.
Copia de Frase 1920 x 1080 (41)

Información

Opinión09/10/2026
Pretender que se conozca qué tipo de bienes muebles, inmuebles y también sociedades tiene la Provincia, generó un debate en el Senado salteño sobre un tema que es esencial en tiempos en que la sospecha de corrupción no abandonó los espacios que administra el Estado. En el fondo, se debate la calidad institucional de la democracia a casi medio siglo de ser recuperada.
Frases políticos Rojo (1)

El desarrollo de Salta tiene una prioridad: su gente

Antonio Marocco
Opinión09/10/2026
El otro día caminaba por la calle Caseros, poco antes de llegar a Córdoba, donde hay varios locales que venden productos locales y regionales.  No pude evitar detenerme a mirar una vidriera. Entre artesanías y recuerdos, había varias remeras  exhibidas y unos imanes con diseños inspirados en los iconos de nuestra provincia con frases en inglés: una decía “You have to know Argentina, you have to know Salta” (“Tenés que conocer la Argentina, tenés que conocer Salta”). 
Copia de Frase 1920 x 1080 (40)

Vínculos

Opinión08/10/2026
Fuera del radar de la atención ciudadana, la Provincia avanzó esta semana en el establecimiento de vínculos que le permitan fortalecer su crecimiento. Para ello demanda financiamiento y en ese marco se inscribe la recepción de una delegación del gobierno de Donald Trump.
Copia de Frase 1920 x 1080 (39)

Campaña

Opinión07/10/2026
Posco Argentina inauguró la Planta II del proyecto Sal de Oro, con una capacidad de producir 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, en el Salar del Hombre Muerto, en la Puna. El hecho generó una movida política importante, en un país donde los logros económicos se celebran porque no son frecuentes.
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail