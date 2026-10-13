En lo que elegimos está lo que nos importa

Todos decimos que la educación es importante. Que es el futuro de nuestros hijos, que es la herramienta para salir adelante, que es la base del desarrollo de una sociedad. Es difícil encontrar a alguien que esté en desacuerdo.
Opinión13/10/2026 Cristina Fiore

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Todos decimos que la educación es importante. Que es el futuro de nuestros hijos, que es la herramienta para salir adelante, que es la base del desarrollo de una sociedad. Es difícil encontrar a alguien que esté en desacuerdo.

Pero hay una diferencia enorme entre decir que algo nos importa y demostrarlo.

Porque las prioridades no se miden en los discursos. Se revelan cuando hay que elegir. Cuando los recursos no alcanzan, cuando el tiempo escasea, cuando hay que resignar algo para sostener otra cosa. Ahí es donde se ve qué lugar ocupa realmente la educación.

Y elegir la educación tiene una dificultad adicional: sus resultados no siempre son inmediatos. Una escuela que se construye hoy va a formar a generaciones que todavía no llegaron. Un chico que aprende a leer está empezando un camino cuyos frutos quizás veamos dentro de veinte años. Educar es, en buena medida, trabajar por un futuro que todavía no podemos ver.

Por eso requiere algo más que buenas intenciones. Requiere convicción, continuidad y, muchas veces, sacrificio.

Para el Estado, esa elección se expresa en decisiones concretas. En el presupuesto, en la infraestructura, en la formación docente y en la capacidad de sostener políticas educativas incluso cuando la economía obliga a revisar cada peso.

En Salta, cuando el Gobierno nacional dejó de financiar obligaciones que durante años había asumido, la Provincia decidió sostenerlas con recursos propios. Pagó el incentivo docente. Terminó escuelas. Invirtió en equipamiento. Esas decisiones muestran hasta qué punto una prioridad pública necesita traducirse en compromisos presupuestarios. Y muestran, también, que cuando los recursos son escasos, elegir no es un lujo. Es una declaración.

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