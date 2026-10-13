Fuerte choque en avenida Paraguay: una motociclista terminó hospitalizada

Un accidente de tránsito se registró este martes por la mañana en avenida Paraguay, casi esquina avenida Bélgica, en la zona sur de la ciudad de Salta. Una motociclista resultó lesionada tras chocar contra la parte trasera de una trafic.

La joven circulaba en sentido norte-sur cuando, por causas que todavía se desconocen, se produjo el impacto. Como consecuencia, cayó sobre el asfalto, aunque permaneció consciente.

Según supo Aries se desplegó un operativo de asistencia. Personal del SAMEC inmovilizó a la mujer con un cuello ortopédico y la trasladó a un hospital.

Dos efectivos policiales que pasaban por la zona colaboraron con la asistencia inicial, en medio del intenso tránsito vehicular.

Los vehículos involucrados permanecieron en el lugar a la espera de las pericias correspondientes, por lo que se recomendó a los conductores evitar la zona y utilizar vías alternativas.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre la gravedad de las lesiones ni las circunstancias que provocaron el choque.