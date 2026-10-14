La Libertad Avanza prepara su camino a la Gobernación y espera definiciones para 2027

El senador nacional Gonzalo Guzmán Coraita ratificó que La Libertad Avanza buscará disputar la Gobernación de Salta en 2027 con candidatos propios, aunque aclaró que todavía no existen definiciones sobre quién encabezará la propuesta electoral.

En diálogo con Agenda Abierta, por Aries, el legislador destacó el crecimiento del espacio libertario en la provincia y sostuvo que el objetivo es presentar candidatos a gobernador, intendentes, concejales y legisladores.

Sin embargo, evitó confirmar si Alfredo Olmedo o Emilia Orozco competirán por la Gobernación. "No vamos a dar nombres", aseguró, al tiempo que negó que exista una instrucción de Karina Milei para facilitar las candidaturas de los actuales gobernadores.

Reconoció dificultades en el comercio y la industria

Al analizar la situación económica, Guzmán Coraita defendió el programa del Gobierno nacional y aseguró que la inflación mantiene una tendencia descendente, aunque reconoció que la recuperación no alcanza a todos los sectores.

"Al campo le está yendo bien, a la minería le está yendo bien, al comercio no le está yendo bien, a la industria no le está yendo bien", expresó.

El senador admitió que las mejoras macroeconómicas todavía no se reflejan de manera uniforme en los hogares, pero pidió mantener la confianza en el rumbo del Gobierno.

También destacó las inversiones previstas en infraestructura vial y consideró que Salta será una de las provincias beneficiadas.

A favor de eliminar las PASO

En materia electoral, el legislador respaldó la propuesta del Ejecutivo nacional para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Según explicó, las PASO terminaron funcionando como "una suerte de encuestas pagadas por todos los argentinos", ya que numerosos partidos no presentan listas internas que compitan entre sí.

Guzmán Coraita sostuvo que las candidaturas deberían definirse dentro de los partidos políticos y recordó que mantiene esa posición desde que las primarias fueron implementadas en Salta.

¿Milei visitará Salta?

Explicó una posible visita del presidente Javier Milei a la provincia antes de fin de año, el senador aclaró que no recibió ninguna confirmación oficial.

Reconoció que circulan versiones sobre una gira presidencial por distintas provincias, pero evitó asegurar que Salta figure entre los destinos.

Finalmente, destacó que mantiene reuniones periódicas con el Presidente y con referentes nacionales de La Libertad Avanza, y ratificó que el espacio trabajará por la reelección de Milei en 2027.