Murió Jorge “Roña” Castro a los 59 años: el boxeo argentino despide a un excampeón mundial

El exboxeador argentino Jorge Fernando “Roña” Castro murió este miércoles 14 de octubre a los 59 años, luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en un bingo de la localidad bonaerense de Morón.

Según las primeras informaciones, personal médico intervino en el lugar, pero no logró salvarle la vida. Las causas del fallecimiento todavía no fueron determinadas y efectivos de la Policía Científica realizaron las actuaciones correspondientes.

Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz, Castro fue uno de los grandes referentes del boxeo nacional y alcanzó la consagración mundial en 1994.

Una pelea que quedó en la historia

El 12 de agosto de 1994, el “Roña” conquistó el título mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al derrotar por decisión dividida al estadounidense Reggie Johnson en Tucumán.

Sin embargo, su combate más recordado llegó el 10 de diciembre de ese mismo año, cuando enfrentó a John David Jackson en Monterrey, México.

Después de recibir un duro castigo y estar en desventaja, Castro consiguió una histórica remontada por nocaut en el noveno asalto, en una pelea que fue distinguida por la revista especializada The Ring como la mejor de 1994.

A lo largo de su trayectoria también enfrentó a figuras internacionales como Roy Jones Jr., Terry Norris y Roberto Durán. Defendió exitosamente su corona mundial en cuatro oportunidades.

Su lucha fuera del ring

En junio de 2005 sufrió un grave accidente automovilístico en Puerto Madero que lo dejó en coma durante 23 días. Pese a la gravedad de las lesiones, logró recuperarse y volvió a competir profesionalmente.

Su última pelea fue en enero de 2007, cuando derrotó a José Luis Herrera en Mar del Plata.

Después de su retiro, el excampeón también desarrolló tareas solidarias. Durante la pandemia convirtió un gimnasio de Temperley en un comedor comunitario para asistir a familias necesitadas.

Su fallecimiento marca la despedida de uno de los protagonistas más recordados del boxeo argentino, cuyo nombre quedó asociado a la perseverancia y a una de las remontadas más extraordinarias de la historia del deporte nacional.