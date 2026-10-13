Central Norte, entre la polémica y la urgencia de sumar: Jugadores aclararon cuándo fueron a la fiesta en Cafayate

Central Norte transita semanas decisivas en la Primera Nacional. A falta de tres fechas para el cierre del campeonato, el conjunto salteño pelea por mantener la categoría y cada punto adquiere un valor determinante. En ese escenario, la difusión de imágenes de jugadores del plantel en una fiesta electrónica en Cafayate generó una fuerte repercusión.

Los videos y las fotografías comenzaron a circular en las redes sociales después del empate 1 a 1 ante Ferro, líder de la zona, y abrieron el debate entre los hinchas, preocupados por el presente deportivo del equipo.

Ante las versiones que surgieron, algunos futbolistas aclararon a Aries Online que los registros corresponden al domingo, luego del encuentro frente al conjunto de Caballito. Según explicaron, el plantel tenía el día libre y aprovecharon ese tiempo para asistir al evento en Cafayate.

La aclaración se conoce en un momento delicado para el Cuervo, que necesita cerrar el campeonato con resultados positivos para sostener su lugar en la segunda categoría del fútbol argentino.

Mientras la polémica repercute fuera de la cancha, el plantel retomará los entrenamientos esta tarde en el estadio Dr. Luis Güemes. El próximo compromiso será el domingo, cuando visite a Chaco For Ever, en un encuentro determinante para sus aspiraciones de permanencia.

Con tres fechas por delante, Central Norte no tiene margen para distraerse. El desafío inmediato será transformar la preocupación en respuestas futbolísticas y conseguir los puntos necesarios para seguir en la Primera Nacional.