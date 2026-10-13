El Maracaná será sede para el partido de vuelta entre Vasco da Gama y Boca

El club de Brasil confirmó a CONMEBOL que oficiará de local en el estadio Maracaná para el compromiso de vuelta.

El club 'carioca' apeló la medida del viernes, y este martes se conoció que el fallo del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro tuvo en cuenta las recomendaciones de seguridad y que ya se había vendido más de 46.000 entradas para darle el visto bueno y mantener el mítico escenario como sede.

Luego de varios idas y vueltas, la incertidumbre llegó a su fin, teniendo en cuenta que Vasco da Gama pudo definir dónde se disputará el encuentro el próximo martes 20 de octubre. Cabe recordar que CONMEBOL había emitido un ultimátum a la entidad 'carioca', que debía definir hoy mismo (antes del mediodía) en qué recinto oficiaría de local.

Ante este panorama, el tribunal de Río de Janeiro publicó que la decisión fue tomada por el juez Joaquim Domingos de Almeida Neto, y que se revocaron los efectos del mandamiento judicial en el que Flamengo y Fluminense no cedían el recinto.

"Reconsidero la decisión anterior y desestimo la medida cautelar solicitada, restableciendo la decisión dictada en el proceso de apelación que concedió la medida cautelar, ordenando a Fla-Flu Serviços S/A poner a disposición el Estádio Jornalista Mário Filho - Maracaná para el partido Vasco x Boca Juniors, el día 20 de octubre de 2026, a las 21:30 horas", describieron en la decisión.