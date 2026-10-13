Lanús venció a Vélez y le quitó el invicto en el Torneo Clausura

El Granate ganó 2-0 en La Fortaleza con goles de Sasha Marcich y Marchiori, en contra. Se acercó a Vélez en la tabla y cortó su invicto de 11 partidos.
Deportes13/10/2026Victoria López NúñezVictoria López Núñez

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Lanús se hizo fuerte como local y derrotó 2-0 a Vélez Sarsfield por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino consiguió una victoria importante ante un rival que llegaba invicto al encuentro.

El primer tiempo fue parejo, aunque Vélez tuvo la oportunidad más clara con un remate de Juan Cruz Policella que pegó en el palo y recorrió la línea del arco sin ingresar.

En el complemento, Lanús mejoró su rendimiento y encontró la ventaja a los 14 minutos. Tras una jugada iniciada por Marcelino Moreno, Lucas Besozzi envió un centro que Sasha Marcich convirtió en el 1-0.

Vélez intentó reaccionar, pero dejó espacios en defensa. Ya en tiempo de descuento, Ramiro Carrera remató al palo y la pelota rebotó en la espalda del arquero Tomás Marchiori antes de ingresar al arco, estableciendo el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Lanús alcanzó los 20 puntos y quedó quinto en el Grupo A, a una unidad de Vélez, que sufrió su primera derrota del campeonato y dejó pasar la oportunidad de acercarse a la cima de la tabla anual.

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