Juventud Antoniana ya tiene fecha y horario para la revancha en Mendoza: Cuándo juega ante Huracán Las Heras

Juventud Antoniana se prepara para afrontar un partido decisivo en Mendoza. Luego de la gran victoria por 3 a 0 ante Huracán Las Heras, en el Fray Honorato Pistoia, el conjunto salteño ya conoce cuándo disputará la revancha de los 16avos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

El encuentro se jugará el sábado 17 de octubre, a las 15.30, en el estadio General San Martín, donde el Santo buscará defender la diferencia conseguida en el partido de ida y sellar su clasificación a los octavos de final.

La goleada en Salta le permitió a Juventud tomar una ventaja importante de cara a la definición. Con tres goles de diferencia, el equipo tendrá la oportunidad de administrar el resultado en condición de visitante, aunque deberá sostener la concentración ante un rival que intentará revertir la serie en su cancha.

El Santo, más cerca de seguir en carrera

La victoria por 3 a 0 renovó las expectativas del pueblo antoniano y le dio al equipo un panorama favorable para afrontar la revancha. Juventud sabe que todavía quedan 90 minutos fundamentales, en los que deberá mostrar orden, solidez defensiva y eficacia para evitar que Huracán vuelva a meterse en la eliminatoria.

El objetivo es claro: avanzar de fase y continuar en la pelea por el segundo ascenso a la Primera Nacional. Después de un tramo complicado en el Nonagonal, el Santo encontró una respuesta futbolística en el momento justo y ahora buscará confirmar en Mendoza todo lo bueno que hizo en el partido de ida.

La ilusión está en marcha. Juventud Antoniana tiene una ventaja valiosa, pero deberá ratificarla en territorio mendocino para dar otro paso en su camino hacia el ascenso.