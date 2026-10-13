Rosario Central postuló al Gigante de Arroyito como sede para el Mundial 2030

Rosario Central continúa con la construcción de su tercera bandeja sueña con volver a ser sede de una Copa del Mundo. Con un emotivo video, en el que recuerda cuando fue parte del Mundial Argentina 1978, el "Canalla" postuló a su estadio como uno de los escenarios de la Copa "Centenario".

Bajo la premisa "Los argentinos vivimos el fútbol, y los rosarinos lo vivimos más intensamente", la pieza audiovisual repasa momentos históricos de la pasión futbolística local, citando la huella dejada por glorias de la ciudad como Lionel Messi, Ángel Di María, Diego Maradona y César Luis Menotti, así como elogios internacionales de Mourinho y De Rossi.

"En el 2030 queremos volver a hacerlo. Es nuestra casa, estamos listos", anunciaron desde Arroyito. Con el isotipo "Rosario Central 2030 - Sede Mundial", la dirigencia canalla reafirma su propuesta para situar nuevamente a la ciudad de Rosario en el centro del mapa futbolístico internacional.