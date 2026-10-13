Central Norte se juega la permanencia: Tres finales para defender el lugar de Salta en la Primera Nacional

La Primera Nacional entra en su etapa de definición y, para Central Norte, la cuenta regresiva tiene un objetivo urgente: asegurar la permanencia. Mientras otros equipos empiezan a definir sus posibilidades de pelear por el ascenso a la máxima categoría, el conjunto salteño se juega mucho más que tres puntos en cada presentación. Se juega seguir siendo parte de la segunda división del fútbol argentino.

El empate 1 a 1 frente a Ferro Carril Oeste, en el estadio Padre Ernesto Martearena, dejó sensaciones encontradas. El equipo reaccionó después de comenzar en desventaja y encontró la igualdad a través de Franco Vedoya, pero volvió a quedarse sin el triunfo que tanto necesita en este tramo del campeonato. Con ese resultado, Central Norte llegó a los 38 puntos y quedó apenas dos unidades por encima de la zona de descenso, cuando restan tres fechas para el cierre de la fase regular.

Tres partidos que pueden marcar la temporada

El calendario no ofrece demasiado margen para las especulaciones. Central Norte deberá visitar a Chaco For Ever el domingo 18 de octubre, recibirá a Acassuso el domingo 25 y cerrará su participación en la fase regular frente a San Telmo, como visitante, el sábado 31.

La primera parada será en Resistencia, en un duelo que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos. Después llegará un partido de enorme importancia en Salta ante Acassuso, otro de los involucrados en la lucha por la permanencia. La última jornada también puede ser decisiva, dependiendo de los resultados que se registren previamente.

El desafío para el equipo de Alexis Matteo será transformar los empates en victorias. La igualdad ante Ferro permitió sumar, pero no alcanzó para despejar la preocupación. En una definición tan ajustada, dejar puntos en el camino puede tener consecuencias directas.

La pelea por no descender también tiene al Cuervo como protagonista

La definición de la Primera Nacional presenta dos escenarios muy distintos. Por un lado, los equipos que buscan llegar a la final por el primer ascenso y aquellos que aspiran a meterse en el Reducido. Por el otro, los clubes que necesitan asegurar su continuidad en la categoría.

Central Norte está obligado a concentrarse en este segundo objetivo. La derrota ya no es una opción que pueda permitirse con facilidad, pero tampoco le alcanza con sumar de a uno si sus rivales directos consiguen victorias.

La permanencia no depende únicamente de lo que haga el Cuervo: también será necesario seguir de cerca los resultados de los equipos comprometidos. Sin embargo, el conjunto salteño tiene tres oportunidades para intentar resolver su situación dentro de la cancha.

Salta espera una respuesta

Central Norte llegó a la Primera Nacional con la ilusión de consolidarse y competir en una categoría exigente. Ahora, en el momento más delicado del campeonato, necesita encontrar respuestas futbolísticas y sostener la fortaleza necesaria para afrontar partidos que se jugarán con una presión enorme.

El próximo viaje a Resistencia será mucho más que una salida de visitante. Será el comienzo de una serie de tres encuentros que marcarán el destino de la temporada.

En barrio Norte, las cuentas están sobre la mesa. El margen se achica, los rivales también juegan sus últimas cartas y cada resultado modifica el panorama. Central Norte todavía depende de sí mismo para luchar por la permanencia, pero necesita que esa posibilidad se traduzca rápidamente en triunfos.

Tres finales, nueve puntos en disputa y una misión para todo Salta: que el Cuervo siga siendo de la Primera Nacional.