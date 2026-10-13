Expulsaron de Argentina a un brasileño crítico de Milei y le prohibieron regresar por cinco años

El Gobierno nacional impidió el ingreso a la Argentina de José Rogério Carvalho Tomaz Junior, un periodista brasileño vinculado al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula da Silva, que había cuestionado públicamente al presidente Javier Milei.

El hombre llegó este lunes 12 de octubre al Aeroparque Jorge Newbery para realizar entrevistas destinadas a un libro sobre el mandatario argentino. Sin embargo, Migraciones le informó que su residencia permanente había sido cancelada y que tenía prohibido ingresar al país durante cinco años.

Qué argumentó el Gobierno

Desde la Dirección Nacional de Migraciones aseguraron que la decisión no estuvo relacionada con sus críticas políticas, sino con el incumplimiento de las condiciones de residencia.

Según el organismo, Tomaz había permanecido apenas 153 días en Argentina desde enero de 2022, no registraba actividad laboral ni estudios en el país y tampoco vivía en el domicilio declarado.

La resolución había sido firmada el 5 de agosto, en el marco de la Ley de Migraciones y las modificaciones introducidas por el Decreto 366/2025.

Por su parte, el brasileño sostuvo que desconocía la medida y aseguró que nunca había recibido una notificación previa. También vinculó lo ocurrido con sus enfrentamientos en redes sociales con funcionarios y dirigentes libertarios.

La polémica se profundizó cuando el asesor presidencial Santiago Caputo se burló de la situación a través de X con el mensaje: “Te falló el operativo, campeón”.

Tomaz podrá recurrir la decisión administrativa e intentar revertir la prohibición de ingreso.