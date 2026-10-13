Detuvieron en Perú a “Papá”, tío de “Pequeño J” y presunto jefe de la banda del triple crimen

Luis Alan Valverde Rodríguez, conocido como “Papá” y tío de “Pequeño J”, fue detenido en Perú por su presunta participación en el triple crimen de Florencio Varela, ocurrido en septiembre de 2025.

El sospechoso, de 40 años, fue capturado este lunes en Huachipa, Lima, durante un operativo de Interpol y la Policía Nacional del Perú. Al momento de su detención utilizaba una identidad falsa para evitar ser localizado.

La captura fue confirmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. Valverde Rodríguez tenía un pedido de captura internacional emitido por la Justicia argentina.

Lo investigan como jefe de la organización

Según la investigación judicial, “Papá” habría ocupado un rol de liderazgo dentro de la organización criminal vinculada a los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurridos el 19 de septiembre de 2025.

El detenido es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, quien permanece detenido en Argentina y está procesado por su presunta participación en los homicidios.

Los investigadores sospechan que el grupo estaba vinculado al narcotráfico y que sus integrantes participaron en la planificación y logística de los crímenes.

Tras la captura, el Gobierno argentino iniciará el proceso de extradición para que Valverde Rodríguez quede a disposición de la Justicia y pueda ser indagado por su presunta responsabilidad en el caso.