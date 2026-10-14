Nueva concesión vial en Salta: habrá un peaje único entre Metán y Capital

La empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. comenzó los trabajos de mantenimiento y recuperación de las rutas nacionales comprendidas en la nueva concesión vial del NOA, que incluye corredores estratégicos de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.

Las primeras tareas incluyen bacheo, desmalezado, reparación de banquinas y alcantarillas, reposición de barandas de seguridad y acondicionamiento de la calzada.

Uno de los puntos centrales del contrato es que el cobro de peajes no podrá comenzar hasta que se completen las obras iniciales y se garanticen condiciones adecuadas de circulación. La concesionaria dispondrá de hasta un año para realizar estas mejoras.

Las estaciones existentes de La Florida, Molle Yaco y Cabeza de Buey continuarán operativas, aunque el cobro efectivo bajo el nuevo régimen quedará sujeto al cumplimiento de las exigencias contractuales. Las tarifas se calcularán sobre los valores establecidos para febrero de 2026, con la actualización correspondiente por inflación.

Además, se implementará un sistema para evitar pagos duplicados. Por ejemplo, quienes recorran el trayecto entre Metán y Salta capital dentro de un período de tres horas abonarán una tarifa única.

Un nuevo distribuidor vial cerca de Metán

Entre las obras obligatorias se destaca la construcción de un distribuidor tipo trompeta en el cruce de las rutas nacionales 9 y 16, a la altura del kilómetro 1475, en cercanías de Metán.

El proyecto reemplazará la actual intersección en forma de T por un cruce a distinto nivel. La Ruta 9 pasará por debajo y la Ruta 16 atravesará el sector mediante un puente, con rampas de conexión para evitar maniobras peligrosas.

La nueva concesión comprende también las rutas nacionales 66, 1V66 y A-016, con intervenciones destinadas a mejorar la seguridad vial y la circulación de vehículos particulares y de transporte de cargas en el norte argentino.