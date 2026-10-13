El FMI recortó el crecimiento de Argentina y empeoró sus previsiones de inflación

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a recortar sus proyecciones para la economía argentina. Ahora estima que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá apenas 2,1% en 2026, frente al 3,5% que había previsto anteriormente.

La revisión también alcanza a 2027, cuando el organismo espera una expansión del 3,5%, medio punto porcentual menos que su estimación anterior.

Los datos fueron difundidos en la actualización de las Perspectivas Económicas Mundiales, en el marco de las reuniones del FMI y el Banco Mundial.

Más inflación y desempleo

El panorama también empeoró en materia de precios. El FMI elevó su pronóstico de inflación para este año del 30,4% al 32,5%, mientras que para 2027 proyecta un 21,2%, frente al 15,7% calculado anteriormente.

En cuanto al empleo, prevé que la desocupación alcance el 7,6% durante 2026 y descienda al 7,1% el próximo año.

El ajuste de las previsiones llega en un contexto de desaceleración de la actividad económica y representa una señal de cautela del organismo sobre el ritmo de recuperación del país.