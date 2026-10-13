Salud y la Fundación Amtena concretaron más de 150 cirugías en Santa Victoria Este y Tartagal

En un fuerte impulso por descentralizar la atención médica y dar respuesta a la demanda acumulada en el interior profundo, el Ministerio de Salud Pública y la Fundación Amtena concretaron un total de 157 cirugías en el norte provincial.

Las jornadas de trabajo conjunto se desarrollaron íntegramente en la infraestructura de los hospitales zonales, combinando el equipamiento tecnológico disponible con la labor de profesionales que permitieron resolver patologías sin necesidad de derivar a los pacientes hacia los centros de mayor complejidad de la capital salteña.

El despliegue comenzó en Santa Victoria Este, donde un equipo de 17 especialistas realizó 120 procedimientos visuales —principalmente cirugías de cataratas y pterigión— destinados a familias criollas y originarias de la zona.

Posteriormente, las acciones se trasladaron al Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, en el que un grupo de nueve profesionales llevó a cabo 37 intervenciones generales y de patología biliar de mediana y alta complejidad, consolidando una exitosa articulación público-privada que optimizó los recursos y mejoró de manera directa la calidad de vida en el departamento San Martín.