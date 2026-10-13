Municipio y sector privado trazan la hoja de ruta turística para el cierre de año

Con la mira puesta en sostener el flujo de visitantes durante el tramo final del año, la Municipalidad de Salta y los principales referentes del sector privado se reunieron en la sede de la Cámara de Turismo para coordinar la agenda estratégica del trimestre.

Durante el cónclave, encabezado por el coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria, junto a líderes de entidades como ASAT y la Cámara Hotelera Gastronómica, se hizo un balance de un septiembre altamente productivo impulsado por el éxito de la FIT 2026, el impacto de la Fiesta del Milagro y las recientes misiones de promoción en el exterior.

De cara a los meses venideros, la hoja de ruta contempla una fuerte ofensiva de posicionamiento que incluye la participación en ferias y mercados regionales como la ExpoJuy y el Mercado de Viajes en Córdoba, además de una caravana promocional por el norte argentino y acciones de inserción en Paraguay.

A esto se sumará la intensa captación de congresos a cargo del Convention Bureau y una nutrida cartelera de eventos deportivos y culturales, todo ello respaldado por el impulso a la conectividad aérea directa con Brasil para captar un mercado estratégico clave para la capital salteña.