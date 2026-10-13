Farmacias salteñas en crisis: las ventas cayeron 20%

La situación económica de las farmacias salteñas continúa siendo complicada. Susana Carrasco, presidenta de la Cámara de Farmacias de Salta, advirtió que el sector arrastra una caída del 20% en las ventas que todavía no logró recuperar.

En diálogo con Aries, explicó que el retroceso del consumo se suma al aumento de los costos operativos, los impuestos y las dificultades para mantener al personal.

“Resulta muy complicado hoy por hoy mantener una plantilla laboral, pagar los impuestos al día, pagar los servicios y los alquileres”, sostuvo.

Carrasco señaló que las farmacias también enfrentan problemas de financiamiento por los plazos de pago de las obras sociales. Explicó que, entre la entrega de un medicamento y el cobro de la prestación, pueden transcurrir al menos 45 días, mientras que los proveedores suelen exigir pagos dentro de los 30 días.

La situación afecta especialmente a las farmacias pequeñas, que tienen menos respaldo financiero y pueden perder descuentos o capacidad de reposición de medicamentos cuando se atrasan.

La dirigente indicó que PAMI y la obra social provincial mantienen la atención habitual, aunque reconoció demoras ocasionales en los pagos que complican el funcionamiento de los establecimientos.