Farmacias salteñas en crisis: las ventas cayeron 20%

Susana Carrasco alertó sobre la caída del consumo, la presión impositiva y las demoras en los pagos de obras sociales, que complican especialmente a los comercios pequeños.
Salta13/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La situación económica de las farmacias salteñas continúa siendo complicada. Susana Carrasco, presidenta de la Cámara de Farmacias de Salta, advirtió que el sector arrastra una caída del 20% en las ventas que todavía no logró recuperar.

En diálogo con Aries, explicó que el retroceso del consumo se suma al aumento de los costos operativos, los impuestos y las dificultades para mantener al personal.

Resulta muy complicado hoy por hoy mantener una plantilla laboral, pagar los impuestos al día, pagar los servicios y los alquileres”, sostuvo.

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Carrasco señaló que las farmacias también enfrentan problemas de financiamiento por los plazos de pago de las obras sociales. Explicó que, entre la entrega de un medicamento y el cobro de la prestación, pueden transcurrir al menos 45 días, mientras que los proveedores suelen exigir pagos dentro de los 30 días.

La situación afecta especialmente a las farmacias pequeñas, que tienen menos respaldo financiero y pueden perder descuentos o capacidad de reposición de medicamentos cuando se atrasan.

La dirigente indicó que PAMI y la obra social provincial mantienen la atención habitual, aunque reconoció demoras ocasionales en los pagos que complican el funcionamiento de los establecimientos.

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