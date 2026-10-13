Martes 13: 'Gallardo' se animó y se casó en Salta

Dicen que “martes 13, ni te cases ni te embarques”, pero un salteño decidió desafiar la superstición y dar uno de los pasos más importantes de su vida: contraer matrimonio.

La particularidad es que el flamante esposo es conocido por su increíble parecido con Marcelo “Muñeco” Gallardo, el exdirector técnico de River Plate.

La ceremonia se realizó este martes 13 de octubre en el Registro Civil de Salta, donde el hombre formalizó su unión matrimonial, demostrando que para el amor no existen las fechas de mala suerte.

Su semejanza con el reconocido entrenador lo convirtió en un personaje llamativo entre los salteños, que encuentran en sus rasgos una versión local del histórico conductor de River.

Esta vez, lejos de los estadios, los títulos y las tácticas futbolísticas, el protagonista tuvo un desafío diferente: dar el sí ante el Registro Civil.

Y aunque eligió una fecha que muchos prefieren evitar, el doble del Muñeco Gallardo decidió jugarse su partido más importante: el del matrimonio.