Fin de semana largo: viajó más gente, pero la menor estadía desplomó el gasto turístico

El volumen de viajeros experimentó un incremento del 3,5% respecto al año anterior, impulsado por una mayor conectividad aérea y una nutrida agenda de fiestas populares como el Harlem Festival en Santa Fe y la Fiesta Nacional de la Cerveza en Villa General Belgrano. Aerolíneas Argentinas reportó un aumento del 16% en sus reservas, mientras que destinos consolidados como Bariloche y Puerto Madryn alcanzaron ocupaciones cercanas al 80%. A pesar de este despliegue, el balance financiero cerró en terreno negativo al totalizar $313.610 millones, reflejando que la mayor afluencia en las rutas no se tradujo en un beneficio proporcional para el sector comercial.

El factor determinante en la retracción del consumo radicó en la brevedad de las estadías, que cayeron un 10% interanual al promediar apenas 1,8 días. Si bien el desembolso diario por visitante escaló a $116.900 —lo que representa un aumento real del 5% descontando la inflación—, el acortamiento de las vacaciones neutralizó ese mayor gasto individual. Las decisiones de viaje, fuertemente condicionadas por un clima inestable y por un presupuesto familiar sumamente acotado donde una escapada tipo requirió más del 50% de un salario formal promedio, derivaron en un turismo de cercanía y de último momento.

Esta tendencia hacia viajes breves y altamente selectivos consolida un patrón que se viene repitiendo a lo largo de los ocho fines de semana largos registrados en 2026. Aunque el acumulado anual supera los 12,9 millones de turistas y movilizó $3,4 billones, la conducta del consumidor evidencia una clara cautela financiera. El comportamiento registrado este feriado confirma que la dinamización del turismo nacional depende hoy más de la capacidad de retención y del poder adquisitivo en el destino que del simple número de desplazamientos por el territorio.

(Con información de TN)